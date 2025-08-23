«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних

Меню
23 августа 2025 15:42
Пока только в Японии, но это показатель.

В японских чартах Netflix происходит то, что ещё пару лет назад казалось немыслимым: «Дни Сакамото» стали самым просматриваемым аниме первой половины 2025 года, собрав 106 миллионов просмотров и обогнав легендарные «Ван Пис» и «Наруто».

Но дело не только в цифрах — это сигнал перемен, которые захватывают весь мир сёнэн-аниме.

Новое поколение против гигантов

«Ван Пис» и «Наруто» десятилетиями формировали культуру, но для новых зрителей их масштаб стал скорее препятствием, чем преимуществом.

  • В «Ван Пис» уже больше 1000 серий: для новичка это похоже на попытку взобраться на Эверест, потому тайтл смотрят только старые фанаты.
  • «Наруто» и его продолжение — классика, но с длинными арками, флешбэками, смотреть которые осилят только единицы.
  • На фоне этого «Дни Сакамото» дают быстрый старт: сериал цепляет с первой серии и не отпускает, идеально подходя для тех, кто привык к формату Netflix.
Почему зашёл именно Сакамото

Главное отличие нового хита — в переписанной формуле сёнэна.

  • Нет подростка-мечтателя: Таро Сакамото — бывший наёмный убийца средних лет, который оставил прошлое ради семьи.
  • Баланс жанров: здесь экшен и комедия соседствуют с уютной семейной атмосферой. Это не «тёмный сёнэн», как «Магическая битва» или «Человек-бензопила», и не требует эмоциональной выносливости от зрителя.
  • Стиль боёв: никакого пафоса — Сакамото расправляется с киллерами канцелярскими принадлежностями или кухонными ножами. Смертоносный скуф выглядит иронично.
  • Анимация нового уровня: трейлер второй части уже стал вирусным — динамика и хореография боевых сцен заметно лучше первой.
Фактор новизны и стриминговая реальность

«Дни Сакамото» выиграли не только за счёт сюжета, но и платформенной стратегии.

  • Сериал Netflix Original и с первой недели возглавил чарты.
  • Формат ориентирован на быстрое погружение: минимальные флешбэки, отсутствие «филлеров», современная анимация — всё, чтобы сериал можно было досмотреть за пару выходных.
  • На фоне этого «Ван Пис» и «Наруто» превращаются скорее в вечные культурные символы, чем в объекты ежедневного хайпа.
«Дни Сакамото» не отменяют «Ван Пис» и «Наруто» — они открывают новый путь для сёнэна. Время многолетних марафонов сменяется эпохой компактных, динамичных историй, которые можно смотреть быстро и без подготовки.

Впрочем, есть мнение, что продолжение «Дней Сакамото» точно будет хуже первой части: печальная судьба «лучшей девочки» хайпового тайтла предрешена.

Фото: Кадр из сериала «Ван Пис», «Дни Сакамото»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
