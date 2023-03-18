Вам точно станет не по себе: это предсказание участника «Битвы экстрасенсов» сбылось

У шоу «Битва экстрасенсов» немало поклонников. Многие верят, что все, происходящее на экране, является чистой правдой, а маги и колдуны действительно существуют. Оказалось, что некоторые участники состязания не раз делали предсказания, которые сбывались. Один такой случай произошел во время съемок передачи, в которой участвовала певица Натали.

Ведьме по имени Виктория Райдос удалось произвести впечатление на знаменитость тем, что она, находясь в комнате с завязанными глазами, безошибочно определила, что перед ней сидит женщина, у которой есть сын со светлыми волосами. При этом экстрасенс предупредила: мальчику как огня следует остерегаться красного велосипеда, поскольку он принесет ему несчастье.

Тогда Натали лишь пожала плечами — никакого красного велосипеда у ее наследника не было. Но когда исполнительница вернулась домой, то испытала неподдельный шок. За время ее отсутствия отец мальчика преподнес ему в подарок двухколесный транспорт, причем именно красного цвета. Чтобы не испытывать судьбу, звезда тут же избавилась от неожиданного презента, о чем вряд ли впоследствии пожалела.