Вам станет жаль советских детей: не поверите, что школьники ели вместо конфет

Тотальный дефицит продуктов негативно сказывался на питании большинства жителей страны. Людям приходилось изобретать новые рецепты из ограниченного числа продуктов, из-за чего на кухнях появлялись весьма специфичные блюда.

Так, вместо конфет во многих семьях дети довольствовались сладкими макаронами. Чтобы превратить их в десерт, нужно было сначала отварить гарнир до практически полной готовности. Потом обязательно обмыть и отправить на раскаленную сковородку. И щедро посыпать сахаром.

Из-за высокой температуры сахар плавился на макаронах, превращая их в десерт. Использовать же рекомендовали преимущественно мелкую и простую форму, чтобы сахар их полностью обволакивал. И это блюдо пользовалось большой популярностью как в столице, так и в далекой провинции. Но уже после развала СССР о нем забыли, ведь на прилавках появились настоящие сладости.