Вам станет плохо: внешность жены Бали-бея из «Великолепного века» вызывает вопросы

Бурака Озчивита многие помнят по роли жесткого и боевого Бали-бея в «Великолепном веке». Сам артист не скрывает, что его популярности способствовал случай, ведь три предыдущих проекта с его участием не принесли ему славы. Но цена, которую пришлось заплатить за всемирную известность, не очень его обрадовала.

Личную жизнь турецкого секс-символа, а он уже 6 лет счастливо женат на коллеге по цеху Фахрие Эвджен, сопровождают слухи о бесконечных романах на стороне. Лучшей модели Турции приписывали интрижки с манекенщицами, актрисами и даже Викторией Боней. Инсинуации о романтических отношениях Озчивита с партнершей по сериалу «Черная любовь» Неслихан Атагюль едва не разрушили ее брак. А сплетни о служебном романе Озчивита и юной Озге Торер на съемках драмы «Основание: Осман» пришлось опровергать самой актрисе.

Как воспринимает пристальное внимание к жизни артиста его супруга, неизвестно. Судя по комментариям в социальных сетях, конкурентками она представительниц прекрасной половины человечества не считает. Подписчики Озчивита наперебой восхищаются красотой Фахрие и спорят о том, обращалась ли 36-летняя турецкая красотка с пластическим хирургам.