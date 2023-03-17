Вам станет плохо при взгляде на жену самого красивого парня в СССР: за что он ее выбрал (фото)

В этом году Владимиру Кореневу могло бы исполниться 83 года. Статный брюнет с огромными голубыми глазами стал принцем советского кинематографа после фильма «Ихтиандр». Поклонницы не давали прохода артисту, заваливали письмами и фотографиями, а почтальон отказывался ходить к нему на адрес. Уж слишком тяжелы и многочисленны были послания с признаниями в любви.

Сам актер никого, кроме однокурсницы Алефтины (Аллы) Константиновой, будто бы не замечал. Они познакомились в ГИТИСе. Начитанный и веселый артист поразил девушку своей образованностью, умением рассмешить и увлечь.

Коренев был звездой курса, и женского внимания ему было не занимать. Алла испугалась и решила прервать отношения. И пожалела, ведь, мучимая ревностью, обрекла себя на муки.

В итоге пришла к возлюбленному с ультиматумом: либо завтра в ЗАГС, либо прощай. Артисты поженились 2 апреля 1961 года и прожили вместе 60 счастливых лет — вплоть до самой смерти «ихтиандра».

Многие в Сети задаются вопросом, почему артист, которому симпатизировала сама Вертинская, так держался за свою Алю, а не нашел супругу под стать. Им в свое время ответил сам Коренев. Он сказал, что именно благодаря супруге не спился и «не пошел по рукам». Да и сердцу не прикажешь.