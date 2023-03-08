Вам станет больно: жестокий секрет советской Золушки

За кадром музыкальной сказки «Золушка», снятой в 1947 году на «Ленфильме», исполнительница главной роли Янина Жеймо страдала так, что фильм нужно было переименовывать в «Русалочку». Хрупкое телосложение, миниатюрный рост в 148 сантиметров и 31-й размер ноги — польская артистка будто была создана для ролей сказочных персонажей.

В картине Михаила Шапиро и Надежды Кошеверовой по сценарию Евгения Шварца сохранилась основная канва знакомого с детства повествования. Центральную роль в нем играют туфли, точнее, туфелька.

Обувь для Жеймо изготовили из оргстекла, из-за чего туфли ужасно натирали ноги, поэтому больше пары секунд находиться в них было невозможно. Каждый шаг, как и у героини сказки, причинял боль.

Та самая туфелька 32-го размера сейчас хранится в музее «Ленфильма» вместе с костюмом придворного и табуретом из королевского дворца.