«Вам срочно нужно к врачу!»: Андреева сорвалась на россиянку из-за наглой лжи

За 30 лет в эфире Екатерина Андреева получила безупречную репутацию. Все выпуски новостей диктор ведет в идеальном облике: гладкая укладка, классический макияж и строгие костюмы. Она не позволяет себе лишних эмоций в кадре и уравновешено сообщает даже самую тревожную информацию.

В соцсетях телеведущая также демонстрирует гармонию и спокойствие. Вот почему некоторые ее поклонники были удивлены информацией о том, что Андреева якобы устроила драку в гримерке. По Сети даже распространялось видео, на котором женщина, похожая на знаменитость, довольно жестоко избивала свою соперницу.

По всей видимости, вопросы об этой ситуации в соцсетях сильно злят диктора. От комментария подписчицы, удивляющейся поведению ведущей, Андреева окончательно сорвалась.

«Я в шоке, что у вас такое плохое зрение. Вы слепая практически. Вам срочно нужно к врачу!», —заявила звезда.

По словам ведущей новостей, в ролике фигурировала не она, а участница шоу «Пацанки». Андреева отдельно подчеркнула, что не участвует ни в каких драках.