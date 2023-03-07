Вам сложно будет это представить: настоящий рост Галустяна вызывает оторопь

Низкий рост не помешал Михаилу Галустяну строить впечатляющую карьеру шоумена, комика и продюсера. Он не только смог реализовать себя в профессии, но и покорить ту самую — возлюбленная Виктория подарила ему двух дочерей.

Артист никогда не считал свои 163 сантиметров поводом для комплексов. Скорее, наоборот, звезда КВН и скетчкома «Наша Russia» видел в этом свое преимущество. Низкорослого мальчика никто не боялся, а потому будущий актер спокойно мог встрять в любой конфликт и сказать: «Ребята, давайте заканчивайте, иначе я тут всем вам наваляю, мало не покажется». Об этом рассказывал сам артист журналистам.

«Маленький человек с длинным ДНК», Михаил давно освоился в роли телеведущего. 12 марта на ТНТ стартует новый сезон реалити-шоу «Звезды в Африке», где Галустян в тандеме с Ольгой Бузовой лишает голодающих знаменитостей последней радости: маиса и бобов.