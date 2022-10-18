Вам с ними точно не по пути: названы пары злейших врагов по знаку Зодиака

Наверняка каждый из нас замечал такую закономерность: с некоторыми людьми взаимопонимание возникает буквально с первых минут знакомства, с другими же любые попытки наладить контакт проваливаются с треском. Почему так происходит, ведь вы еще ничего не знаете друг о друге, но испытываете либо непреодолимую тягу, либо ничем на первый взгляд необоснованную неприязнь? Астрологи считают, что большую роль при встрече с новым человеком играют даты рождения. Некоторые знаки зодиака настолько несовместимы, что это чувствуются при первой же встрече. А дальше будет только хуже. Рассказываем, какие три пары знаков никогда не смогут понять друг друга, а будут только враждовать.

Овен и Телец

В зодиакальном круге эти знаки располагаются по соседству, вот только теплых отношений между ними нет и быть не может. Представители огненной стихии - резкие и молниеносные, они быстро принимают решения и действуют без особых раздумий, полагаясь только на свое везение. Тельцы, в свою очередь, предпочитают все хорошенько обдумать, взвесить все за и против, и только потом что-то делать.

Стремительный Овен и неспешный Телец всегда будут конфликтовать и сталкиваться рогами, потому что оба - редкостные упрямцы.

Идти на компромисс они точно не станут.

Лев и Водолей

Представители огненного знака привыкли находиться на самой вершине и повелевать остальными знаками. Однако среди этих “остальных” есть и те, кто может легко подвинуть Льва на его зодиакальном троне. Среди таких сильных и волевых знаков - Водолей. Уроженцы воздушной стихии не менее харизматичны, успешны и талантливы, чем “короли зодиака”, а в чем-то даже превосходят их. Эти знаки никогда не станут дружить между собой, потому что видят друг в друге конкурентов.

Если они и будут держаться рядом, то только для того, чтобы быть в курсе, что поделывает соперник.

Скорпион и Рак

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, известны своим сложным характером. Это настоящие собственники, ревнивцы и манипуляторы, которые привыкли контролировать своих родственников, друзей и близких. Кроме того, уроженец водного знака очень вспыльчив и резок в своих словах и поступках. Его поведение может ранить другого представителя водной стихии - Рака. В отличие от Скорпиона, он отличается мягким характером и чувствительным сердцем.