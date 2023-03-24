Вам понадобятся четыре ингредиента: как сделать дома советскую пасту «Океан»

Пасту «Океан» разработали советские пищепромышленники, чтобы разнообразить рацион граждан минералами, содержащимися в рыбе. Блюдо из антарктического криля было желанным на любом столе.

Завсегдатаи кулинарных форумов рассказывают, что их родители покупали лакомство неохотно. Стоило оно немало, да и «улетало» слишком быстро. Бутерброд с черным хлебом и пюреобразным кушаньем был лучшей закуской.

Сегодня приготовить аналогичное блюдо не составит труда. Мясо криля (300 граммов) нужно измельчить в блендере, добавить майонез (не более 120 граммов) и сливочное масло (70 граммов). Массу перемешать до однородной консистенции, после чего добавить 90 граммов рыбной икры (можно взять тресковую). Посолить и поперчить по вкусу, и вуаля — та самая паста готова. Вместо дорогого мяса криля можно взять крабовые палочки.