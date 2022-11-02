«Вам и не снилось»: ненавистница СССР вмешалась в судьбу Ромы и «проиграла»

Жизнь звезды культовой подростковой мелодрамы «Вам и не снилось...» оборвалась в 27 лет. Мало кто знает, но бороться с лейкозом Никите Михайловскому помогали известные персоны, и свой посильный вклад внесла сама Маргарет Тэтчер.

Железная леди была известна своими резкими высказываниями про СССР и критикой коммунизма. То, что Тэтчер откликнулась на просьбу родителей Михайловского помочь их сыну, стало настоящей неожиданностью для общественности.

Политика настолько впечатлила трагическая история актера, что она помогла организовать для него операцию и лечение в Англии. Михайловскому требовалась пересадка костного мозга. К сожалению, ни вклад Тэтчер, ни собранные средства не спасли жизнь актера. Он скончался в Лондоне в 1991 году. За несколько месяцев до смерти Никита Михайловский с супругой прошли церемонию венчания, а сам актер внес посильную лепту в борьбу с раком. Артист организовал в Англии выставку собственных картин, а вырученные деньги направил в детские фонды по борьбе с онкологией.