Вам будет сложно поверить, чего советские дети боялись перед Олимпиадой-80

Олимпийские игры, проходившие в Москве, стали одним из главных мероприятий в истории СССР. Тысячи людей с нетерпением ждали приезда туристов со всего мира, но подрастающее поколение советских граждан с опаской относилось к предстоящему первенству.

Дело в том, что многие дети были уверены: иностранцы будут старательно предлагать им отравленные жвачки. О вероятной опасности им рассказывали учителя и милиционеры в школах. Слухи же о таких отравлениях распространялись во дворах, поэтому школьники Москвы и других городов были уверены, что иностранцам нельзя доверять, ведь они обязательно попробуют отравить.

Как оказалось, руководство страны специально запугивало юных соотечественников. Они боялись, что дети будут попрошайничать у туристов, а это бы бросило тень на репутацию жителей СССР, поэтому легенда про жвачку стала поводом, чтобы отвадить детей от заграничных гостей.