Валюха из «Сватов» бросила мужа из-за этого советского актера: любая женщина ее поймет

В сериале «Сваты» Татьяна Кравченко сыграла довольно эксцентричную героиню. Ее Валюха была хамоватой, наглой, но при этом очень добродушной женщиной, готовой пойти на все ради близких.

Оказалось, что внезапные поступки свойственны актрисе и в реальной жизни. Например, своего первого супруга, художника Владимира Лавинского она бросила ради известного советского артиста. Впрочем, многие женщины в СССР ее бы поддержали.

В 1982 году Кравченко принимала участие в съемках фильма «Предчувствие любви», где оказалась на одной площадке с Александром Абдуловым. Юная актриса просто потеряла голову от красавца-коллеги, ее даже не смутило, что над картиной работала и его законная супруга Ирина Алферова.

Будущая звезда сериалов тут же подала на развод с мужем, тем боле что в их браке постоянно копились конфликты. Чтобы быть поближе к своему кумиру, Кравченко переехала в театральное общежитие. Однако эта искра к серьезным отношениям так и не привела.