Валтерперженка и Кукуцаполь: не поверите, как называли детей в СССР

Мода на имена регулярно меняется у разных поколений. Но жители Советского Союза старались не просто красиво назвать наследников, но и вложить в это определенный смысл.

Например, имена давали в честь активно развивающейся науки. Вполне можно было встретить Электрину, Иридия и Алгебрину. Вдохновением служила и разнообразная природа СССР, из-за чего девочкам, например, давай имена Ольха или Гвоздика. А Кукуцаполь был создан из лозунга «Кукуруза — царица полей!».

Называли детей, ориентируясь на вождей и революционных деятелей. Так, популярными именами были Ледат, созданный как дань уважения Льву Давидовичу Троцкому, и Дзерж. А главного героя исторического мюзикла «Стиляги», например, зовут Мэлис, что является сокращением от фамилий Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Валтерперженка же стала сокращением от «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт».

Особенно много имен советским детям подарили фамилии Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Советские граждане активно интерпретировали их, что привело к появлению Вила, Нинель, Сталена и даже Сталива.

Помимо этого, жители СССР заимствовали имена знаменитых иностранцев, поддерживающих революцию трудящихся. Именно поэтому в стране появились Анджелы, Розы, Клары и Эрнсты, названные в честь прославленных людей со всего мира.