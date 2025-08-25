Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Валико, восемь вопросов было — один куда делся?»: сложный тест по культовой комедии «Мимино» — от перевода названия до клички собаки

«Валико, восемь вопросов было — один куда делся?»: сложный тест по культовой комедии «Мимино» — от перевода названия до клички собаки

25 августа 2025 13:17
«Валико, восемь вопросов было — один куда делся?»: сложный тест по культовой комедии «Мимино» — от перевода названия до клички собаки

Фильм Данелии захватывает даже почти полвека спустя.

«Ларису Ивановну хочу!» — фраза, которую узнают с первых букв. А сколько еще таких жемчужин разбросано по всему фильму! «Мимино» — это больше чем комедия. Это теплый, мудрый и бесконечно обаятельный мир, созданный Георгием Данелией.

История Валико Мизандари из села Шенако, который мечтал покорить небо на большом лайнере, но всей душой тянулся к своему дому, стала настоящей народной легендой.

Помните ли вы, как пахнет воздух родного села? Для героя Вахтанга Кикабидзе это был аромат, ради которого стоит лететь через полстраны. А для нас, зрителей, — незабываемые кадры, диалоги, ставшие афоризмами, и неповторимая химия дружбы между грузином Мимино и армянином Рубиком.

Но так ли хорошо вы помните детали этой душевной саги? Проверьте, насколько ваша память сохранила крупицы этого кинематографического золота. Пройдите тест и докажите, что вы — истинный ценитель великого «Мимино»!

Ранее мы также писали: «Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Фото: Кадр из фильма «Мимино» (1978)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» «Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» Читать дальше 25 августа 2025
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей) «Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей) Читать дальше 22 августа 2025
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест) На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест) Читать дальше 26 августа 2025
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Читать дальше 26 августа 2025
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Читать дальше 26 августа 2025
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен «Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен Читать дальше 25 августа 2025
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку Читать дальше 25 августа 2025
Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет Читать дальше 25 августа 2025
Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер Читать дальше 25 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше