«Валико, восемь вопросов было — один куда делся?»: сложный тест по культовой комедии «Мимино» — от перевода названия до клички собаки

«Ларису Ивановну хочу!» — фраза, которую узнают с первых букв. А сколько еще таких жемчужин разбросано по всему фильму! «Мимино» — это больше чем комедия. Это теплый, мудрый и бесконечно обаятельный мир, созданный Георгием Данелией.

История Валико Мизандари из села Шенако, который мечтал покорить небо на большом лайнере, но всей душой тянулся к своему дому, стала настоящей народной легендой.

Помните ли вы, как пахнет воздух родного села? Для героя Вахтанга Кикабидзе это был аромат, ради которого стоит лететь через полстраны. А для нас, зрителей, — незабываемые кадры, диалоги, ставшие афоризмами, и неповторимая химия дружбы между грузином Мимино и армянином Рубиком.

Но так ли хорошо вы помните детали этой душевной саги? Проверьте, насколько ваша память сохранила крупицы этого кинематографического золота. Пройдите тест и докажите, что вы — истинный ценитель великого «Мимино»!

