Валиеву оправдали в США, но Тутберидзе требуют упечь за решетку: подробности происходящего

За судьбой Камилы Валиевой наблюдает весь мир. Дело знаменитой спортсменки, которую уличили в употреблении допинга, затягивается. В CAS прошли трехдневные слушания, но решение не вынесено. Между тем в США олимпийскую чемпионку уже успели оправдать.

Заседание было перенесено на 9-10 ноября, поэтому вопрос о том, будет ли фигуристка дисквалифицирована на четыре года, остается открытым. Однако все неравнодушные к ситуации делятся своим мнением на этот счет. Многие ждут возмездия и сурового наказания, но отнюдь не для Валиевой. Судя по комментариям в социальных сетях, американцы снимают вину с фигуристки и считают главной зачинщицей скандала ее тренера Этери Тутберидзе.

Дошло до того, что Снежную королеву требуют упечь за решетку.