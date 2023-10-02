Валиеву оправдали в США, но Тутберидзе требуют упечь за решетку: подробности происходящего
Главный виновник скандала найден.
За судьбой Камилы Валиевой наблюдает весь мир. Дело знаменитой спортсменки, которую уличили в употреблении допинга, затягивается. В CAS прошли трехдневные слушания, но решение не вынесено. Между тем в США олимпийскую чемпионку уже успели оправдать.
Заседание было перенесено на 9-10 ноября, поэтому вопрос о том, будет ли фигуристка дисквалифицирована на четыре года, остается открытым. Однако все неравнодушные к ситуации делятся своим мнением на этот счет. Многие ждут возмездия и сурового наказания, но отнюдь не для Валиевой. Судя по комментариям в социальных сетях, американцы снимают вину с фигуристки и считают главной зачинщицей скандала ее тренера Этери Тутберидзе.
Дошло до того, что Снежную королеву требуют упечь за решетку.
«Камила не виновата, она ребенок. Привлекать к ответственности нужно Этери, ее место за решеткой», «Надеюсь, суд вынесет справедливое решение, а тренер, который десятилетиями занимается абьюзом, будет наказан», — пишут иностранные интернет-пользователи.