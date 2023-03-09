Валиевой такое не снилось: участь самой юной фигуристки проберет до мурашек

Первое же появление Екатерины Гордеевой на льду произвело фурор. Фигуристка, которой тогда было всего 11 лет, встала в пару с 15-летним Сергеем Гриньковым. Вместе спортсмены добились невероятных успехов.

Когда они одержали победу на чемпионате мира, Гордеевой было 14 лет. Это сделало ее самой юной чемпионкой за всю историю фигурного катания — подобный успех Камиле Валиевой, в 15 лет взявшей золото в командном турнире на Олимпиаде, и не снился.

Вскоре между партнерами зародились чувства, в 1991 году они поженились. Супруги были счастливы вместе и стали родителями — на свет появилась их дочь Дарья. Казалось, что впереди долгая и полная радости жизнь, но судьба распорядилась иначе. В 1995-м фигурист скоропостижно скончался.

На одной из тренировок Гриньков вдруг почувствовал себя плохо. У спортсмена случился инфаркт, который и послужил причиной его преждевременной гибели. Гордеева тяжело переживала утрату. Она призналась, что долгое время ее мучили кошмары. Выйти из депрессии фигуристке помогла мама, которая напомнила ей о дочери Даше, которой тогда было всего три года.

Впоследствии спортсменка снова вышла замуж. Ее избранником стал фигурист Илья Кулик. Влюбленные сыграли свадьбу в 2001 году и спустя 15 лет развелись. В настоящее время Екатерина замужем за олимпийским чемпионом из Канады Давидом Пеллетье.