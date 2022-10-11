«Валиева» на Олимпиаде в Сочи: как сейчас живет покинувшая лед Юлия Липницкая
Главная звезда Этери Тутберидзе «погасла» вскоре после триумфа.
Воспитанниц именитого тренера Этери Тутберидзе знают даже далекие от мира спорта россияне. Девушки под ее началом за короткий период становятся абсолютными легендами, рекордсменками и чемпионками. Достижения Камилы Валиевой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой это только доказывают.
Но одной из первых «звездочек» Тутберидзе была 15-летняя Юлия Липницкая, блиставшая на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Ей прочили блестящую карьеру, но вскоре она пропала с экранов. Оказалось, что после международного первенства ее отношения с Тутберидзе расстроились: ходили слухи, что Этери была недовольна девочкой, набиравшей вес и постоянно падавшей на лед. Юлия начала тренироваться с Алексеем Урмановым, однако убедительных результатов под его руководством не добилась.
В 2017 году Липницкая объявила о завершении карьеры. По ее словам, большой спорт принес ей расстройство пищевого поведения: она несколько месяцев лечилась от анорексии. Затем она открыла академию фигурного катания, но проект просуществовал недолго. В 2020 году Юлия родила дочку от возлюбленного, спортсмена Владислава Тарасенко. Сейчас 24-летняя фигуристка совмещает заботы о малышке с тренерской работой в академии Евгения Плющенко.