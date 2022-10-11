«Валиева» на Олимпиаде в Сочи: как сейчас живет покинувшая лед Юлия Липницкая

Воспитанниц именитого тренера Этери Тутберидзе знают даже далекие от мира спорта россияне. Девушки под ее началом за короткий период становятся абсолютными легендами, рекордсменками и чемпионками. Достижения Камилы Валиевой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой это только доказывают.

Но одной из первых «звездочек» Тутберидзе была 15-летняя Юлия Липницкая, блиставшая на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Ей прочили блестящую карьеру, но вскоре она пропала с экранов. Оказалось, что после международного первенства ее отношения с Тутберидзе расстроились: ходили слухи, что Этери была недовольна девочкой, набиравшей вес и постоянно падавшей на лед. Юлия начала тренироваться с Алексеем Урмановым, однако убедительных результатов под его руководством не добилась.

В 2017 году Липницкая объявила о завершении карьеры. По ее словам, большой спорт принес ей расстройство пищевого поведения: она несколько месяцев лечилась от анорексии. Затем она открыла академию фигурного катания, но проект просуществовал недолго. В 2020 году Юлия родила дочку от возлюбленного, спортсмена Владислава Тарасенко. Сейчас 24-летняя фигуристка совмещает заботы о малышке с тренерской работой в академии Евгения Плющенко.