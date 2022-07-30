Валерия опровергла главное заблуждение поклонников «Маски»

Члены жюри сошли бы с ума, если не одно «но».

Шоу «Маска» превратилось для Валерии не только в отдушину на пандемии коронавируса и развлечение, но и настоящий детектив. Звезда призналась, что работала даже после завершения съемочной смены: вместе с Филиппом Киркоровым перечитывала биографии различных звезд.

Все ради того, чтобы угадать человека, скрывающегося под маской. А ведь многие зрители и спустя три сезона убеждены, что судьи прекрасно осведомлены о личности участников. Одни упирают на переигрывание знаменитостей в составе жюри, другие просто не верят в честность телевизионщиков.

«Зачем же нам было знать? Это же неинтересно. Мы бы с ума сошли от скуки», — заверила сомневающихся Валерия в интервью с «АиФ ».

Главное достоинство «Маски», как объяснила артистка, в раскрытии талантов знакомых всем исполнителей. Она и не подозревала, какие вокальные данные есть у той же Ани Плетневой из «Винтажа» или Карины Кокс из «Сливок».

Благодаря костюмам и непривычному репертуару выступление каждого участника для судей превращалось в детективную историю, разгадывать которую было интересно не только жюри, но и зрителям.