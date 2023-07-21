Валерия годами прятала этот недостаток: честное фото выложили в Сеть

Провинциальная девушка Алла, позже ставшая певицей Валерией, смогла не только покорить столицу России, но и выступить на многих мировых площадках. Артистка известна своим фирменным каре, но за этой прической она прячет один недостаток.

Свою творческую карьеру певица начинала с участия в различных конкурсах для молодых исполнителей, но известность к ней пришла только в начале 90-х, когда вместе с мужем Александром Шульгиным Валерия выпустила несколько альбомов

Сегодня певице уже 55 лет. Она стала не только мамой троих детей, но и бабушкой. Несмотря на возраст, она находится в отличной форме и всегда выходит в свет в идеальных образах. Обычно Валерия носит распущенные волосы, и теперь мы понимаем почему. Оказывается, фирменное каре певицы скрывает ее слишком оттопыренные уши. Нечасто она появляется на публике с собранными волосами, а зря: поклонники любят Валерию со всеми ее недостатками.