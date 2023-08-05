Валерий Меладзе наконец-то воссоединился с по-настоящему любимой женщиной (редкое фото)

В последнее время вокруг личной жизни Валерия Меладзе ходили тревожные слухи. Говорили, что артист на грани расставания со своей женой Альбиной Джанабаевой. На фоне этих домыслов музыкант вышел в свет с любимой женщиной.

И ею, к большому облегчению поклонников пары, оказалась бывшая солистка группы «ВИА Гра». Джанабаева опубликовала в социальных сетях редкое фото, где запечатлена вместе с мужем на одной сцене. И хоть звезда не стала оставлять подпись к нежному кадру, фанатам стало ясно, что если между супругами и были разногласия, то теперь они, наконец, воссоединились.

Где именно прошло выступление артистов, Джанабаева не сообщила, но, судя по снимкам, речь идет о каком-то закрытом мероприятии. Интернет-пользователи отметили, что Меладзе сильно похудел и похорошел. Образ певицы также не остался без внимания — подписчики засыпали многодетную мать комплиментами.