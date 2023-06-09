Валера, ты ли это? Леонтьев без грима и шевелюры вызывает шок (фото)

Валерий Леонтьев долгое время был «лицом и телом» советской эстрады. Но годы берут свое, и артиста с пьедестала сместили более молодые и спортивные коллеги. Однако каково же было удивление публики, когда в Сеть попали «честные» фото кумира.

На снимках артист представлен не в сценическом костюме, а без грима, без головных уборов и блеска, свойственного его сценическому образу. И эти фото воистину разочаровывают. От прежнего лоска и брутальности певца давно не осталось и следа.

В обычной жизни Леонтьев прячет роскошные кудри под повязки, носит очки и скрывает следы многочисленных хирургических вмешательств, к которым прибегал в попытке сохранить молодость. Манипуляции с пластикой горько аукнулись артисту. И, судя по фото, гармонично стареть у него явно не получится. Уже сейчас его лицо испещрено бороздками, но не морщинами, а последствиями множества косметологических инъекций.