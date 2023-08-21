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Валера родился с особенностью в развитии: вот о чем предпочитает молчать Константин Меладзе

21 августа 2023 10:30
Валера родился с особенностью в развитии: вот о чем предпочитает молчать Константин Меладзе

Диагноз озвучила бывшая супруга.

Братья Константин и Валерий Меладзе известны своей творческой деятельностью, но о личной жизни они распространяться не любят. Много лет публика даже не догадывалась, что у продюсера есть сын с тяжелым заболеванием.

У Константина и его бывшей жены Яны Сумм в 2005 году родился сын, которого композитор назвал в честь любимого брата Валерия. Первое время все шло хорошо, родители даже не подозревали о наличии у ребенка каких-либо отклонений. Но, когда малышу было три года, у него случился «откат» — резкое снижение коммуникативных навыков и торможение в развитии. Супругам пришлось посетить множество врачей, прежде чем мальчику поставили диагноз «аутизм».

Сегодня с Валерьяном работают лучшие специалисты, а мать регулярно возит ребенка в Израиль на лечение. Реабилитацией сына занимается только Яна. Константин слишком занят работой и отношениями с новой пассией Верой Брежневой. В редких интервью Меладзе предпочитает о семье не распространяться.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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