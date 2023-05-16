Валентин Юдашкин десятки лет скрывал правду о кровавой трагедии: вот где все случилось

Некоторые звезды шоу-бизнеса привыкли выставлять подробности личной жизни на всеобщее обозрение, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Порой они не стесняются рассказывать даже о самых страшных тайнах своей семьи.

Но Валентин Юдашкин долгие десятилетия не желал создавать инфоповод вокруг пережитой им кровавой трагедии. Дело в том, что отец именитого модельера заколол родного брата сапожным ножом. Родственники спорили по поводу наследства и не заметили, как словесная перепалка переросла в настоящую борьбу.

Известный дизайнер справился с потрясением, однако избавиться от дома, в котором все произошло, не смог. В этой избушке он провел детство, юношество и даже совершал первые шаги в своей профессии. Однако о страшной трагедии он старался не сообщать. Из программы «Звезды сошлись» зрители узнали, что модельер был достаточно закрытым человеком и хранил все в тайне.