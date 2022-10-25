Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады

Лариса Долина вновь взялась за старое. Артистка повздорила с коллегой по цеху, которая только начинает свой путь в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз поводом послужило всего одно слово, сказанное неопытной певицей.

В рамках шоу «Битва поколений » Муз-ТВ Mia Boyka, говоря о выступлении одного из исполнителей, заметила, что он «затащил песню». Долина не поняла, что именно имеет в виду знаменитость, и уточнила, точно ли «затащил», а не «вытащил».

Mia Boyka поначалу игнорировала замечание Ларисы Александровны, а затем попыталась объяснить той, что это их молодежный «жаргон», на что народная артистка заявила, что русский язык очень разнообразен, поэтому каждое слово в нем имеет свое значение.

Добавим, что ранее Долина в рамках одного из YouTube-шоу устроила перепалку с другой восходящей звездой эстрады — Валей Карнавал. Исполнительнице не понравилось заявление блогера о том, что она не считает нужным получать музыкальное образование, поскольку может построить успешную карьеру и без него. В ответ на это Лариса Александровна в пух и прах разнесла вокальные данные певицы, посоветовав ей, прежде чем выходить на сцену, выучить ноты.