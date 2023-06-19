Вакханалия какая-то: Вицин засветился на советском «корпоративе»

Георгий Вицин всегда щепетильно подходил к выбору ролей. Однако это не спасло его от участия в одном советском «корпоративе», за который потом было стыдно всей съемочной группе.

В конце 60-х Лариса Шепитько сняла музыкальную новогоднюю картину «В тринадцатом часу ночи». Режиссер пригласила самых лучших актеров того времени, среди которых были Георгий Вицин, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин и другие звезды СССР. Но они не спасли фильм от провала и позора.

Лента представляет собой настоящую вакханалию с нелепо разодетыми и загримированными актерами. Так, Вицин в своем голубом костюме и волосами болотного оттенка похож на кикимору в мужском обличье. Его коллеги выглядели не менее странно.

В СССР фильм не пользовался успехом. Причина — в скучном сюжете и неуместном эпатаже. Современные зрители тоже не жалуют картину.