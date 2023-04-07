Вахтанг Кикабидзе 14 лет отсидел за школьной скамьей: как так вышло

Вахтанг Кикабидзе, известный многим по фильму «Мимино», не был прилежным учеником. В общей сложности он провел в школе 14 лет. И вот почему.

Дело в том, что будущий артист три раза оставался на второй год. Из-за этого срок его пребывания в учебном заведении был больше, чем у одноклассников. Дневник Кикабидзе пестрил «двойками». Из 13 предметов «неуд» был по 12, исключением стал лишь русский язык. Только эта дисциплина давалась Вахтангу Константиновичу легко, причиной тому была его любовь к чтению.

После школы Кикабидзе так и не получил высшее образование. Он поступил в институт, где начал изучать иностранные языки. Однако уже на втором курсе артист бросил вуз. Кикабидзе также не учился на актера и музыканта. Впрочем, это не помешало ему стать одним из самых ярких артистов СССР.

Вахтанг Константинович дебютировал с фильма «Встреча в горах», а затем последовали роли в лентах Георгия Данелии «Не горюй!» и «Мимино». Эти картины принесли ему огромную популярность. О непростых отношениях Кикабидзе со школой рассказал автор Дзен-канала «Жизнь после славы».