Вагончик тронется, перрон останется: из-за Орбакайте задержали забитый поезд

Этот визит Кристины Орбакайте в Минск забудут еще не скоро. Знаменитость наплевала на правила и не явилась вовремя на железнодорожный вокзал. Любого другого пассажира поезд ждать бы не стал, но дочь Пугачевой — совсем другое дело.

Несмотря на то, что состав был битком забит пассажирами, начальник поезда «Беларусь» решил задержать отправление. Владимир Базылев сослался на то, что поклонники никак не хотели отпускать популярную блондинку, а ведь той нужно было срочно возвращаться в Москву.

«Чтобы она успела, пришлось поезд на пять минут задержать», — рассказал железнодорожник. И тут же добавил, что уже к следующей станции упущенное время удалось нагнать.

Остается только догадываться, извинилась ли исполнительница хита «Перелетная птица» перед своими попутчиками, которые наверняка не раз пожалели о том, что их дороги пересеклись со звездой. Комментариев об этом нашумевшем инциденте от бывшей возлюбленной Владимира Преснякова так и не дождались.