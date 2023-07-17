В звезду фильма «Выше радуги» были влюблены все мальчишки СССР: сейчас она уже не так хороша

Екатерина Парфенова знает, что такое проснуться звездой. Славу ей принесла лента «Выше радуги», в которой юная актриса сыграла главную роль. И влюбила в себя всех мальчишек Советского Союза.

От красавицы-блондинки было невозможно отвести взгляд. Актрисе прочили большой успех, и она действительно продолжила сниматься. Но построить успешную карьеру в отечественном кинематографе не смогла. А если быть точнее, не захотела.

Парфенова перестала появляться на съемочных площадках и занялась модельным бизнесом. Наладила она и личную жизнь. Знаменитости повезло выйти замуж за миллиардера из США. В настоящее время вместе с семьей актриса живет в Лондоне.

Вот только с годами Екатерина сильно изменилась. Из очаровательной девчушки она превратилась в женщину, на которую больше не хочется засматриваться. На ее лице уже появились морщины — красота звезды медленно, но верно угасает.