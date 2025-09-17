Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «В Зоне вообще прямой путь не самый…»: только фанаты «Сталкера» верно продолжат 5 цитат из фильма (тест)

«В Зоне вообще прямой путь не самый…»: только фанаты «Сталкера» верно продолжат 5 цитат из фильма (тест)

17 сентября 2025 07:00
«В Зоне вообще прямой путь не самый…»: только фанаты «Сталкера» верно продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Проверим, хорошо ли вы знакомы с хитом Тарковского.

Говорят, фильмы Андрея Тарковского — это не просто кино, а состояние души. Их можно пересматривать бесконечно, каждый раз находя новые смыслы, и все равно не понять до конца. Они затягивают, как тихий сон, и остаются с вами надолго — обрывками фраз, внезапными образами, тишиной между словами.

А ещё по ним можно проверить, насколько вы внимательный зритель и тонкий собеседник. Ведь цитаты из его картин давно разобраны на цитаты, ушли в народ и живут своей жизнью. Но помните ли вы, откуда они и что было дальше?

Попробуйте продолжить пять известных фраз из «Сталкера». Не переживайте, если что-то забудется: даже случайный ответ здесь может оказаться поэтичным. Главное — почувствовать атмостуру.

Ранее мы писали: 4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Фото: Кадр из фильма «Сталкер» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест) Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) «По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Читать дальше 17 сентября 2025
«Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде «Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде Читать дальше 17 сентября 2025
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест) Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР Читать дальше 17 сентября 2025
Сантехник с приоритетами и мальчик-нарушитель: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кратким описаниям героев? (тест) Сантехник с приоритетами и мальчик-нарушитель: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кратким описаниям героев? (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест) От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест) Читать дальше 16 сентября 2025
«Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест) «Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест) Читать дальше 15 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше