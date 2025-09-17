«В Зоне вообще прямой путь не самый…»: только фанаты «Сталкера» верно продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Говорят, фильмы Андрея Тарковского — это не просто кино, а состояние души. Их можно пересматривать бесконечно, каждый раз находя новые смыслы, и все равно не понять до конца. Они затягивают, как тихий сон, и остаются с вами надолго — обрывками фраз, внезапными образами, тишиной между словами.

А ещё по ним можно проверить, насколько вы внимательный зритель и тонкий собеседник. Ведь цитаты из его картин давно разобраны на цитаты, ушли в народ и живут своей жизнью. Но помните ли вы, откуда они и что было дальше?

Попробуйте продолжить пять известных фраз из «Сталкера». Не переживайте, если что-то забудется: даже случайный ответ здесь может оказаться поэтичным. Главное — почувствовать атмостуру.

