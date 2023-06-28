В «Золушку» взяли от безысходности: такое смогла провернуть лишь Раневская

Советская сказка «Золушка» стала культовой благодаря идеально подобранным актерам. Но изначально одна из ключевых женских ролей могла достаться другой артистке.

Режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро категорически не хотели брать Фаину Раневскую в свой фильм. Они думали об актрисе, но боялись, что она будет переписывать сценарий и менять сюжет на ходу. Кандидатуру Фаины Георгиевны отсеяли еще в «полуфинале», и в конце остались две претендентки — Софья Големба и Надежда Нурм.

Режиссеров впечатлили их фотопробы, но кинопробы провалили обе артистки. Худсовет забраковал Нурм и Голембу, объяснив это тем, что их мачехи получились слишком приторными и нереалистичными. Автор сценария Евгений Шварц не хотел, чтобы на выходе получился чересчур сказочный и детский фильм.

Тогда режиссеры снова вернулись к Раневской. На кинопробах она, конечно же, сыграла мачеху по-своему. Но всем стало понятно, что лучше нее с этой ролью не справится никто. Так Фаину Георгиевну утвердили, и она ожидаемо привнесла в фильм свою фирменную «перчинку».