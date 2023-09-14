Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Зимородке» такие сцены не покажут: Сейран снялась без нижнего белья (горячие фото)

В «Зимородке» такие сцены не покажут: Сейран снялась без нижнего белья (горячие фото)

14 сентября 2023 19:30
В «Зимородке» такие сцены не покажут: Сейран снялась без нижнего белья (горячие фото)

Сердца поклонников замерли.

После завершения «Великолепного века» россияне недолго скучали по турецким драмам. Сначала все смотрели «Постучись в мою дверь», а теперь внимание зрителей приковано к «Зимородку». Неудивительно, что красавица Афра Сарачоглу, сыгравшая Сейран, сейчас на пике популярности.

25-летнюю актрису знают далеко за пределами родной Турции. В эту голубоглазую красавицу с детским лицом невозможно не влюбиться, и Сарачоглу это прекрасно понимает. Девушка активно ведет соцсети, дразнит подписчиков фото в купальнике и в пиджаке на голое тело. Кадры из Греции, где артистка проводила летний отпуск, произвели фурор в Сети.

«Не могу дышать при виде такой красоты», «Украла мое сердце всего за несколько секунд», «Красотка», «Королева лета», «Прекрасна, вот это фигурка», «Богиня», — комментировали снимки восхищенные фанаты.

В «Зимородке» такие сцены не покажут: Сейран снялась без нижнего белья (горячие фото)
Фото: Кадр из сериала «Зимородок» (2022), социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше