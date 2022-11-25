В жизни повезло больше: как выглядит муж домохозяйки из шоу «Наша Russia»

Юлия Сулес стала известна благодаря шоу «Наша Russia» и другим комедийным проектам. Как отмечали зрители, одна из главных отличительных черт артистки — ее лишний вес, который помогает раскрыть ее талант. Поклонники пристально следят за творчеством знаменитости, при этом далеко не все знают, как складывается ее личная жизнь.

Как оказалось, со своим избранником Евгением Сулес познакомилась еще во время учебы в университете. Будущая артистка не сразу обратила внимание на поклонника, но со временем поняла, что именно он ее первая любовь.

По словам самой артистки, она регулярно слышит упреки в свой адрес. Недоброжелатели уверены, что спортивный Евгений обязательно бросит жену, если та не решит похудеть. Однако Сулес, которая уже много лет находится в счастливом браке и воспитывает дочь Варвару, уверена, что супруг любит ее не за внешность, а за внутренние качества, и полностью доверяет ему.