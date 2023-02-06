В жизни этих знаков Зодиака случится пополнение в 2023 году

У представителей этих знаков есть все шансы вскоре стать родителями.

Рождение ребенка - большое событие для каждой пары и их близкого круга. Только что появившийся на свет человечек очень мал, но радость и счастье, которое он приносит своей семье - огромное. Многие мужчины и женщины стремятся стать родителями, а некоторые и вовсе мечтают об этом годами. Астрологи рассказали, представители каких знаков могут ожидать пополнения уже в этом году. Черный Водяной Кролик, покровитель домашнего очага и больших семейств, подарит им такую возможность.

Овен

Согласно прогнозам астрологов, в 2023 году личная жизнь Овна будет полна приятных перемен. В романтическом плане год Черного Водяного Кролика начался благополучно, в отношениях со второй половинкой царит полная идиллия и взаимопонимание. Первые месяцы 2023 станут идеальным временем для того, чтобы запланировать пополнение в семье.

Единственное, о чем предупреждают звезды - течение беременности будет довольно сложным.

Будущим маме и папе придется немного понервничать, однако в итоге все сложится благоприятно. Малыш появится на свет здоровым и принесет своим родителям настоящее счастье.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца также смогут стать родителями в наступившем году. Первые месяцы уроженцам огненного знака рекомендуется посвятить проверке своего здоровья. Это поможет убедиться в том, что беременность пройдет гладко и спокойно. После того, как вердикт врачей окажется положительным, можно приступать к планированию.

Во время вынашивания ребенка представителям самого неугомонного знака в гороскопе необходимо изменить свой образ жизни, перейти на более плавный и размеренный ритм.

Походы к психологу, чтение специализированной литературы, беседы с будущим малышом - все это поможет Стрельцу заранее подготовиться к переменам и быстро адаптироваться к ним.

Козерог

Радостное известие о грядущем пополнении в семье придет к Козерогам уже весной. Астрологи говорят, что поспособствует этому правильный образ жизни, который ведут представители земного знака. Они давно мечтали о ребенке, поэтому новость не застанет их врасплох - в бюджете знака уже давно отложена нужная сумма на покупку всего необходимого.

Беременность будет протекать легко и приятно, Козероги даже не заметят больших перемен в привычном ритме жизни.

После появления на свет малыша они с головой погрузятся в отцовство или материнство, никакие трудности, обычно пугающие молодых родителей на первых порах, Козерогу не грозят.