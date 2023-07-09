В жизни этих знаков Зодиака придет новость о пополнении уже летом 2023 года

Прибавление в семействе - важная веха в жизни любого человека. Когда в доме появляется малыш, весь прежний жизненный уклад переворачивается с ног на голову, но никто об этом не жалеет. Ведь это такая радость - каждый день наблюдать за тем, как растет новый человечек. Счастье стать родителями летом 2023 года испытают представители определенных знаков зодиака - совсем скоро они узнают радостное известие о пополнении в семье. Рассказываем, кому в скором времени удастся примерить на себя новые роли.

Овен

Представители огненной стихии, вопреки распространенным стереотипам, становятся очень заботливыми партнерами, мужьями или женами. Они искренне любят свою вторую половинку и готовы сделать для нее все, что угодно. А уж тому, кто посмеет обидеть любимку Овна, точно не поздоровится - этот знак очень мстителен.

Летом 2023 года у уроженцев этого знака и их партнера наступит второй медовый месяц.

Уже совсем скоро они узнают радостную новость о том, что станут родителями. Астрологи говорят, что беременность будет проходить без особых проблем, малыш не станет причинять родителям никаких хлопот и станет для них счастьем.

Близнецы

Ритм жизни Близнецов не всегда кажется подходящим для создания семьи. Представители этого воздушного знака сосредоточены на работе или хобби, они с трудом представляют себе, каково это - впустить в свою жизнь маленького человечка, который станет ее центром. И все же такое желание дремлет в глубине их души.

Вполне возможно, что ранее Близнецы с партнером уже пытались зачать ребенка, но их старания не увенчались успехом.

Этим летом звезды несут уроженцам знака приятные новости - они смогут наконец-то испытать на себе счастье материнства или отцовства. Оно принесет им много радости, новых эмоций и впечатлений.

Козерог

Еще один знак зодиака, который давно мечтал попробовать себя в роли отца или матери - Козерог. Представители земной стихии очень любят детей, и те отвечают им взаимностью. Спокойный, мудрый и талантливый знак легко находит общий язык с ребятами любого возраста, на всех семейных праздниках он присматривает за младшим поколением.

Совсем скоро, летом 2023, Козерог узнает радостную новость и пополнении в семействе.

Для него это станет пусть и неожиданностью, но очень приятной. Этот знак с удовольствием займется подготовкой к рождению малыша и другими приятными хлопотами, связанными с этим событием.