В жизни — многодетная мама: на этом фото невозможно узнать звезду «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро

Мэрилин Керро была одной из наиболее ярких участниц «Битвы экстрасенсов» — эту рыжую девушку эффектной внешности сложно забыть.

В юности Мэрилин Керро работала моделью, но позже решила заняться экстрасенсорикой. Паранормальный проект принес красавице не только славу и деньги, но и любовь Александра Шепса.

Правда, вскоре влюбленные расстались, ведь Мэрилин мечтала о детях, а Александр был не готов к семье.

Вместе с Шепсом Керро оставила и колдовство, заявив, что у нее больше нет сил помогать людям. Эстонская ведьма закрутила роман с норвежским музыкантом Марком Александром Хансеном. В 2018 году у пары родился сын Кайус, а через два года дочь Селин. Но дети не спасли семью от краха – Мэрилин Керро уехала в родную Эстонию. А в этом году огорошила поклонников новостью: Керро стала мамой в третий раз. Вот так эстонская ведьма превратилась в примерную родительницу.