В зеркало не смотрят: 3 знака Зодиака, которым безразличен их внешний вид

“Встречают по одежке, а провожают по уму”, - гласит народная мудрость. Внешний вид, как минимум опрятный и аккуратный, сразу же прибавляет нам плюс сто очков в глазах нового собеседника и располагает к общению. А вот грязная и мятая одежда, немытые волосы и прическа, напоминающая воронье гнездо, отталкивают и не вызывают никакого желания узнать человека поближе, будь у него хоть трижды золотой характер. Равнодушие к собственному внешнему виду, по наблюдениям астрологов, свойственно некоторым знакам зодиака. Рассказываем, кто в зодиакальном круге не любит следить за собой.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, при желании могут одеваться стильно и изысканно. Но в большинстве случаев они выбирают одежду на день не глядя, одеваются в то, что удобно, но не всегда красиво выглядит.

По магазинам одежды представители водного знака ходить не любят, считая это пустой тратой своего времени. Рак лучше сделает генеральную уборку или приготовит что-то вкусненькое, чем отправится на шопинг.

К косметике и уходовым средствам этот знак тоже по большей степени равнодушен. Макияж Рак делает чаще всего по праздникам или выходя в свет, а в будни предпочитает выглядеть естественно.

Дева

Гардероб Девы чаще всего состоит из довольно вычурных и плохо сочетающихся друг с другом вещей. За модными тенденциями этот земной знак не следит, к тому же он убежден, что у него хороший вкус.

В результате луки Девы чаще всего выглядят не слишком привлекательно - по той простой причине, что она не умеет гармонично сочетать цвета, фасоны, ткани и подбирать аксессуары.

К тому же уроженцы этого знака не любят тратить много денег на вещи. Нередко они закупаются на распродажах или в период тотальных скидок, когда все хиты уже разобрали и остались менее востребованные у покупателей вещи.

Рыбы

Безупречный вкус явно не входит в список достоинств Рыб. Представители водного знака чувствуют себя крайне неуверенно во всем, что касается одежды и внешнего облика в целом.

Если Рыбке нужно сногсшибательно выглядеть, она соберет целую комиссию из подруг, которые помогут подобрать правильный наряд, сделают макияж и укладку, как у голливудской звезды.

Правда, время, потраченное на сборы, уроженцы этого знака будут считать потраченным впустую. Они бы с удовольствием надели что-то простое, непритязательное, отказались от мейка и маникюра.