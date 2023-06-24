В заставках советских передач зашифровано послание: его расшифровали за границей

Заставки советских телепередач мы видели так часто, что перестали к ним присматриваться. А вот западные зрители заметили в них несколько интересных деталей.

Передача «В мире животных» появилась на экранах в 1968 году. Немногие знают, что сначала в ее заставке звучала другая музыка — композиция Поля Мориа под названием «Пьяный голубь». Позднее «голубя» заменили на другое произведение того же композитора — «Жаворонок». Но вышел небольшой конфуз: на самом деле эта музыка Мориа не принадлежит. Он только переработал работу Ариэля Рамиреса — кантату под названием «Наше Рождество». Так советские зрители годами слушали религиозную музыку.

Еще большую промашку допустили создатели детской утренней передачи «Будильник». Программа была популярна в 70-х и 80-х, но в 1985 году для нее решили сделать новую, более современную заставку. Ее создание доверили режиссеру Александру Татарскому. К его работе относились очень придирчиво, поэтому приемная комиссия усмотрела даже то, что рот одного из рисованных персонажей напоминает символ доллара! Каким-то чудом заставку все же приняли, и мультик с «долларовым» ртом остался в передаче до ее закрытия в 1997 году.