В заросшем бородаче вы точно не узнаете кудрявого красавца из «Простых истин» (фото)

Когда-то сериал про школьников «Простые истины» собирал у экранов представителей всех поколений. Наверняка поклонники картины вспомнят красавчика Андрея Дангулова из первого сезона, который крутил роман с Алисой Аржановой. Что стало с симпатичным актером столько лет спустя?

Эту роль исполнил Юрий Макеев, который после «Простых истин» появился в нашумевших сериалах «Солдаты» и «Глухарь». Но ни одна из последующих работ не стала успешнее, чем образ Дангулова. В 2011 году Макеев бросил кино и стал заниматься кулинарией и организацией праздничных банкетов. Позднее любовь к кулинарии вдохновила Юрия на создание собственного театра — Театра Вкуса. Во время представлений готовятся разные блюда, которыми потом угощают зрителей.

Несколько лет назад Макеев переехал в деревню вместе со своей семьей. Актер сильно изменился со времен «Простых истин»: он зарос, отпустил густую бороду и сменил стиль с классического на деревенский. Сам себя он прозвал чудаком-крестьянином.