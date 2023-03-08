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Киноафиша Статьи В заросшем бородаче вы точно не узнаете кудрявого красавца из «Простых истин» (фото)

В заросшем бородаче вы точно не узнаете кудрявого красавца из «Простых истин» (фото)

8 марта 2023 15:00
В заросшем бородаче вы точно не узнаете кудрявого красавца из «Простых истин» (фото)

Называет себя чудаком.

Когда-то сериал про школьников «Простые истины» собирал у экранов представителей всех поколений. Наверняка поклонники картины вспомнят красавчика Андрея Дангулова из первого сезона, который крутил роман с Алисой Аржановой. Что стало с симпатичным актером столько лет спустя?

Эту роль исполнил Юрий Макеев, который после «Простых истин» появился в нашумевших сериалах «Солдаты» и «Глухарь». Но ни одна из последующих работ не стала успешнее, чем образ Дангулова. В 2011 году Макеев бросил кино и стал заниматься кулинарией и организацией праздничных банкетов. Позднее любовь к кулинарии вдохновила Юрия на создание собственного театра — Театра Вкуса. Во время представлений готовятся разные блюда, которыми потом угощают зрителей.

В заросшем бородаче вы точно не узнаете кудрявого красавца из «Простых истин» (фото)

Несколько лет назад Макеев переехал в деревню вместе со своей семьей. Актер сильно изменился со времен «Простых истин»: он зарос, отпустил густую бороду и сменил стиль с классического на деревенский. Сам себя он прозвал чудаком-крестьянином.

Фото: Кадр из сериала «Простые истины», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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