В зале повисла неловкая пауза: Дибров прилюдно завелся из-за интимного вопроса

В прошлом году Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?»: новой ведущей телепередачи стала финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова. С тех пор шоумен не так часто выходит в свет, ведь свободное время 64-летняя звезда предпочитает проводить с молодой женой Полиной и маленькими детьми.

Однако недавно Дибров сделал исключение из правил: знаменитость заметили на одном из светских раутов. Публика отмечала, что за последний год ведущий заметно изменился. Он отрастил длинную седую шевелюру и обзавелся несколькими лишними килограммами. Спросить о переменах отважился один из журналистов.

Дмитрий Александрович нашел вопрос слишком интимным и совершенно нетактичным.

«Стыдитесь!» — взревел Дибров, потребовав не спрашивать его о лишнем весе.

После этого в зале воцарилась тишина. Об этом пишет издание «Московский комсомолец».