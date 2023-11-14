В юности не узнать: у этой девчушки с длинной косой ничего общего с Фрейндлих

Алиса Фрейндлих прославилась на всю страну роями в «Служебном романе», «Жестоком романсе» и других лентах. Артистка всегда выбирала образы строгих героинь, однако в начале карьеры не боялась экспериментировать.

Так, в 1957 году на экраны вышла картина «Бессмертная песня» Матвея Володарского, где Френдлих исполнила эпизодическую роль гимназистки. В кадре она предстает с длинной косой и отличается наивным взглядом, который уже не встретить в следующих работах знаменитости.

«Какая девочка еще», «Совсем молодая, не узнал», — признаются пользователи Сети, обсуждая роль артистки.

В то время Фрейндлих только закончила учебу и оказалась в труппе Ленинградского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Она постепенно покоряла кинематограф, но настоящий успех пришел к ней только после съемок в «Служебном романе».