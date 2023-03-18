В юности была копией матери: гляньте, что стало с «блатной» Альбиной из «Не покидай...»

Картина «Не покидай...» сделала Варвару Владимирову известной на весь СССР. Она сыграла прекрасную принцессу Альбину. Девушка с невероятными глазами покорила зрителей своим очарованием и красотой. Все были уверены, что на актерском небосклоне зажглась новая звезда, однако вскоре Варвара исчезла с экранов.

Артистка родилась в семье актрисы Алисы Фрейндлих и режиссера Игоря Владимирова. Казалось, ее будущее было предрешено. Благодаря унаследованному таланту и связям родителей она уже на втором курсе получила роль в фильме «Не покидай...». Этот образ стала самым известным в фильмографии Варвары. Здесь актриса поразительно похожа на мать, словно является ее точной копией. Она могла бы использовать эту деталь в карьерных целях, но с актерством у Владимировой не сложилось.

Она боялась, что ее постоянно будут сравнивать с Алисой Бруновной, которая считается одной из лучших артисток России. Чтобы избежать позора и стыда, Варвара не стала реализовывать свои актерские амбиции в полной мере, ведь она понимала, что с родительницей тягаться не может.

Сегодня Владимировой 55 лет. Как и раньше, ее родство с матерью очевидно. Единственное существенное различие между ними — рост. На фоне миниатюрной Алисы Бруновны она выглядит как великан.