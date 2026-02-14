Оповещения от Киноафиши
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у

В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у

14 февраля 2026 07:00
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у

Фавориты японцев отличаются от любимчиков у западных зрителей.

В последние годы аниме переживает настоящий бум: «Магическая битва», «Клинок, рассекающий демонов», «Человек-бензопила» и «Поднятие уровня в одиночку» собирают миллионы просмотров, а у каждого зрителя – свой любимый герой.

Тандзиро, Дэндзи, Сатору Годжо или Сон Джин-у – именно их чаще всего называют в западных и российских чартах. Но согласитесь: гораздо интереснее узнать, кого на самом деле обожают на родине аниме, в Японии.

Недавний опрос японских читателей аниме-журнала Animage расставил всё по местам. Лидером стал персонаж, которого в западных топах обычно не ставят на первое место, – это Аня Форджер из «Семьи шпиона».

В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у

Очаровательная телепат с розовыми волосами и вечной улыбкой покорила Японию так сильно, что обошла легендарных самураев, демонов, призраков и даже Наруто. И вот как выглядит полная десятка самых любимых героев.

Место Персонаж Аниме
1 Аня Форджер Семья шпиона
2 Аокадзэ Нана Хорошенькое лекарство: Ты и идол
3 Сакура Ута Хорошенькое лекарство: Ты и идол
4 Сигурэ Кокоро Хорошенькое лекарство: Ты и идол
5 Саката Гимпати Гинтама: 3-Z класс Гинпачи-сэнсэя
6 Огури Кап Девушки-пони: Серая Золушка
7 Маомао Монолог Фармацевта
8 Кюя Кюн Хорошенькое лекарство: Ты и идол
9 Томиока Гию Клинок, рассекающий демонов
10 Нянко-сэнсэй Тетрадь дружбы Нацумэ

Как видите, никого из ранее упомянутых персонажей в топ-10 не оказалось. Но кое-кто из них в топ-100 все-таки смог попасть. Например, Годжо Сатору занял 24-ю строчку, Дэндзи – 27-ю, а Тандзиро – 31-ю.

Ну, а Сон Джин-у и Наруто в этот раз оказлись в пролете. Но и это объяснимо – все же «Поднятие уровня» снято по корейской манхве, а не японской манге. Ну, а «Наруто» – тайтл олдовый, так что свою минуту славы уже получил неоднократно, пора дать дорогу новичкам.

Фото: Legion-Media, Кадры из сериалов «Поднятие уровня в одиночку», «Магическая битва», «Семьи шпиона»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
