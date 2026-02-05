В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Приз отхватила не «Бензопила» и даже не «Магическая битва».

Каждый год японская аниме-индустрия подводит итоги и называет самые выдающиеся работы. Только что стали известны результаты авторитетной 24-й премии Tokyo Anime Award, где победителей выбирают не зрители, а сами профессионалы отрасли – режиссеры, продюсеры и аниматоры.

Важный нюанс: в этой премии награждают не конкретное аниме как историю, а студию-создателя за высочайшее мастерство в анимации, режиссуре и производстве.

Так, в номинации «Лучший полнометражный фильм» победа, что логично, досталась студии Ufotable за их работу над блокбастером «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечная крепость» (8.4 на IMDb).

А титул «Аниме-сериал года» ушел к легендарной франшизе, доказавшей, что ей нет равных в масштабе и эпичности. Победителем стал проект студий Sunrise и Khara – «Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX» (6.8 на IMDb).

Эта победа подтверждает, что для индустрии важны не только сборы, но и искусство, продвигающее жанр вперёд.