В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

5 февраля 2026 19:05
Приз отхватила не «Бензопила» и даже не «Магическая битва».

Каждый год японская аниме-индустрия подводит итоги и называет самые выдающиеся работы. Только что стали известны результаты авторитетной 24-й премии Tokyo Anime Award, где победителей выбирают не зрители, а сами профессионалы отрасли – режиссеры, продюсеры и аниматоры.

Важный нюанс: в этой премии награждают не конкретное аниме как историю, а студию-создателя за высочайшее мастерство в анимации, режиссуре и производстве.

Так, в номинации «Лучший полнометражный фильм» победа, что логично, досталась студии Ufotable за их работу над блокбастером «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечная крепость» (8.4 на IMDb).

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

А титул «Аниме-сериал года» ушел к легендарной франшизе, доказавшей, что ей нет равных в масштабе и эпичности. Победителем стал проект студий Sunrise и Khara – «Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX» (6.8 на IMDb).

Эта победа подтверждает, что для индустрии важны не только сборы, но и искусство, продвигающее жанр вперёд.

Фото: Кадры из аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечная крепость», «Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX», «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», «Монолог фармацевта»
Ольга Назарова
