В Японии девушки каждый день повторяют одно русское имя: вот зачем это делают

Японский язык совершенно ничем не похож на русский. Он кажется абсолютно самодостаточным.

Тем не менее, в нем давно и прочно прописалось одно «отечественное» слово. Точнее, имя — Катюша. Его можно услышать из уст любой местной девушки.

Разумеется, у человека из России «Катюша» ассоциируется либо с молодой женщиной, либо с известной песней. Но знакомое с детства «расцветали яблони и груши» ни при чем.

Японки называют русским именем обычный ободок для волос. Традиции уже больше ста лет. Она зародилась из-за актрисы Мацуи Сумако.

Эта женщина играла Катюшу Маслову в пьесе по роману «Воскресение» Льва Толстого. На сцену она выходила с вышеописанным аксессуаром на голове.

Театральная постановка была столь популярна, что ободок стали называть в честь персонажа. Правда, японки немного исказили произношение. В их исполнении слово звучит как «Качуша».

Аксессуары для волос в Азии популярны. Так что и русское имя можно услышать каждый день.