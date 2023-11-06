В Японии девушки каждый день повторяют одно русское имя: вот зачем это делают
Межкультурный обмен получился необычным.
Японский язык совершенно ничем не похож на русский. Он кажется абсолютно самодостаточным.
Тем не менее, в нем давно и прочно прописалось одно «отечественное» слово. Точнее, имя — Катюша. Его можно услышать из уст любой местной девушки.
Разумеется, у человека из России «Катюша» ассоциируется либо с молодой женщиной, либо с известной песней. Но знакомое с детства «расцветали яблони и груши» ни при чем.
Японки называют русским именем обычный ободок для волос. Традиции уже больше ста лет. Она зародилась из-за актрисы Мацуи Сумако.
Эта женщина играла Катюшу Маслову в пьесе по роману «Воскресение» Льва Толстого. На сцену она выходила с вышеописанным аксессуаром на голове.
Театральная постановка была столь популярна, что ободок стали называть в честь персонажа. Правда, японки немного исказили произношение. В их исполнении слово звучит как «Качуша».
Аксессуары для волос в Азии популярны. Так что и русское имя можно услышать каждый день.