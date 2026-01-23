В Японии боготворят этот мрачный советский мультик: у нас его почти никто не смотрит

Представьте мультфильм без ярких красок, дерзких шуток и динамичного сюжета. Всего десять минут истории о ёжике, который, заблудившись в тумане, плывёт по реке на странном коне и разговаривает с невидимой совой.

Для многих в России «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна (1975) — это артхаус, который они не хотят смотреть больше одного раза.

А теперь перенесёмся в Японию — мировую столицу анимации, создавшую «Унесённых призраками» и вселенную Studio Ghibli. В 2003 году на Токийском международном фестивале анимации собрались более ста авторитетных критиков и режиссёров со всего мира.

Их задача — выбрать лучший анимационный фильм в истории. В ожесточённом соревновании со 149 претендентами, включая шедевры Диснея и самого Хаяо Миядзаки, абсолютным победителем был признан… советский «Ёжик в тумане».

Японцы и критики-эстеты видят в нём родственную душу. Многослойный символизм, философия одиночества и поиска пути, культура недосказанности и созерцания — всё это легло в основу мультфильма Норштейна. Его визуальный язык, в котором туман становится главным персонажем, а свет пробивается сквозь тьму, напоминает традиционную японскую живопись.

Неудивительно, что мэтр Миядзаки неоднократно называл Норштейна гением и включал «Ёжика» в свой личный топ величайших фильмов.