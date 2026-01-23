Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Японии боготворят этот мрачный советский мультик: у нас его почти никто не смотрит

В Японии боготворят этот мрачный советский мультик: у нас его почти никто не смотрит

23 января 2026 10:52
В Японии боготворят этот мрачный советский мультик: у нас его почти никто не смотрит

Вгоняет людей в депрессию, навевает аппатичное настроение. 

Представьте мультфильм без ярких красок, дерзких шуток и динамичного сюжета. Всего десять минут истории о ёжике, который, заблудившись в тумане, плывёт по реке на странном коне и разговаривает с невидимой совой.

Для многих в России «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна (1975) — это артхаус, который они не хотят смотреть больше одного раза.

А теперь перенесёмся в Японию — мировую столицу анимации, создавшую «Унесённых призраками» и вселенную Studio Ghibli. В 2003 году на Токийском международном фестивале анимации собрались более ста авторитетных критиков и режиссёров со всего мира.

Их задача — выбрать лучший анимационный фильм в истории. В ожесточённом соревновании со 149 претендентами, включая шедевры Диснея и самого Хаяо Миядзаки, абсолютным победителем был признан… советский «Ёжик в тумане».

В Японии боготворят этот мрачный советский мультик: у нас его почти никто не смотрит

Японцы и критики-эстеты видят в нём родственную душу. Многослойный символизм, философия одиночества и поиска пути, культура недосказанности и созерцания — всё это легло в основу мультфильма Норштейна. Его визуальный язык, в котором туман становится главным персонажем, а свет пробивается сквозь тьму, напоминает традиционную японскую живопись.

Неудивительно, что мэтр Миядзаки неоднократно называл Норштейна гением и включал «Ёжика» в свой личный топ величайших фильмов.

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Ежик в тумане» (1975)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом» Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом» Читать дальше 15 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше