В январе пираты чаще всего качали 10 фильмов: №1 не распиаренный «Аватар», а «средний» боевик от Netflix

Какие кинокартины россияне предпочитают смотреть, не заплатив ни копейки? Ежемесячная статистика нелегальных загрузок вновь раскрывает истинные предпочтения зрителей, обходящие официальный прокат.
В январе больше всех скачивали боевик от Netflix «Лакомый кусок» с оценкой 6.8 на IMDb. В нём снимались Мэтт Деймон и Бэн Аффлек.
На втором месте – европейский триллер «Ночная смена» (7.7 на IMDb). Третьим стал немецкий боевик «Тигр» (6.5 на IMDb).
В топ-10 также попали:
|Место
|Фильм
|1
|Лакомый кусок
|2
|Ночная смена
|3
|Тигр
|4
|Хищник: Планета смерти
|5
|Отпуск на двоих
|6
|Шальная императрица
|7
|Грандиозная подделка
|8
|Блюхер
|9
|Аватар: Пламя и пепел
|10
|Бугония