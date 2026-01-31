Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В январе пираты чаще всего качали 10 фильмов: №1 не распиаренный «Аватар», а «средний» боевик от Netflix

В январе пираты чаще всего качали 10 фильмов: №1 не распиаренный «Аватар», а «средний» боевик от Netflix

31 января 2026 15:42
В январе пираты чаще всего качали 10 фильмов: №1 не распиаренный «Аватар», а «средний» боевик от Netflix

Творение Кэмерона тоже пользовалось спросом, правда, даже не в топ-3.

Какие кинокартины россияне предпочитают смотреть, не заплатив ни копейки? Ежемесячная статистика нелегальных загрузок вновь раскрывает истинные предпочтения зрителей, обходящие официальный прокат.

В январе больше всех скачивали боевик от Netflix «Лакомый кусок» с оценкой 6.8 на IMDb. В нём снимались Мэтт Деймон и Бэн Аффлек.

В январе пираты чаще всего качали 10 фильмов: №1 не распиаренный «Аватар», а «средний» боевик от Netflix

На втором месте – европейский триллер «Ночная смена» (7.7 на IMDb). Третьим стал немецкий боевик «Тигр» (6.5 на IMDb).

В топ-10 также попали:

Место Фильм
1 Лакомый кусок
2 Ночная смена
3 Тигр
4 Хищник: Планета смерти
5 Отпуск на двоих
6 Шальная императрица
7 Грандиозная подделка
8 Блюхер
9 Аватар: Пламя и пепел
10 Бугония
Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025), «Лакомый кусок» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Читать дальше 22 февраля 2026
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Читать дальше 21 февраля 2026
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо 3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо Читать дальше 21 февраля 2026
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора Читать дальше 21 февраля 2026
Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России Читать дальше 21 февраля 2026
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Читать дальше 21 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше