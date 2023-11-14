В выражениях не стеснялась: что великая Раневская говорила о пластических операциях
Передала всю суть «улучшения внешности» одной фразой.
Фаину Раневскую до сих пор помнят не только как великолепную актрису, но и как автора множества афоризмов. Умная и саркастичная, женщина была остра на язык и за словом в карман не лезла.
Многие ее фразы звучат удивительно современно. Особенно те, что касаются возраста. Фаина Георгиевна никогда не скрывала количество прожитых лет. И не старалась казаться моложе, чем есть.
Она не считала себя красавицей, но и морщины не прятала. Однажды ее спросили, что она думает о пластических операциях, не собирается ли сделать такую себе. Артистка ответила в неподражаемой манере:
«Что толку — фасад обновишь, а канализация все равно старая!».
Кажется, точнее передать суть внешнего омоложения просто невозможно. За столь метко сформулированную мысль пластические хирурги Раневскую невзлюбили. Впрочем, знаменитость это не волновало.