В выходку резко сдавшей Кейт Миддлтон сложно поверить: удержать лицо не смогла

Кейт Миддлтон вновь заставила всех говорить о себе в связи с весьма неприятным поводом. Принцесса Уэльская вышла в свет по случаю Дня поминовения, который прошел в Великобритании на днях.

Компанию монаршей особе составил ее супруг — принц Уильям. По мнению многих интернет-пользователей, Миддлтон выглядела не лучшим образом. Поклонники королевской семьи давно твердят о том, что Кейт резко сдала и заметно постарела. Но это далеко не главная беда принцессы, рискующей повторить судьбу Дианы Спенсер.

На публике Миддлтон не смогла скрыть свое истинное отношение к мужу: все было написано на ее лице. Кейт держалась холодно и отстраненно и даже не смогла сделать вид, что у них с Уильямом все в порядке. По этой причине в Сети снова начали обсуждать скорый развод пары.

О том, что расставания супругов избежать не удастся, заявила и Лена Миро . «Вечно недовольное выражение лица Кейт говорит о многом. Ей все не нравится, что проистекает от плохих отношений с мужем», — отметила блогер в своем ЖЖ. По мнению светской обозревательницы, ни о какой любви и счастливой супружеской жизни унылых принца и принцессы говорить не приходится.