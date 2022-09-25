В выбор сложно поверить: правду о любимом фильме Елизаветы II предали огласке

Королева Елизавета II не раз становилась главной героиней фильмов и сериалов, посвященных ее жизни. Казалось бы, один из них наверняка должен стать для Ее Величества любимым, но как бы не так.

Узнав о самом любимом фильме королевы, многие удивятся, потому что в этот выбор действительно сложно поверить. Как оказалось, королева Великобритании обожала фантастический боевик «Флэш Гордон», вышедший на экраны в 1980-м.

Об этом порталу Yahoo Movies UK заявил актер Брайан Блессид, засветившийся в картине в образе принца Валтана. Артист признался, что о любви к ленте королева сама рассказала ему во время их встречи, подчеркнув, что смотрит фильм с внуками каждые рождественские каникулы.

Когда именно произошла эта самая встреча, Блессид не уточнил, однако известно, что с Елизаветой актер виделся как минимум единожды: шесть лет назад королева наградила его Орденом Британской империи.